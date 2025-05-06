КНБ провёл задержания в Астане, области Абай, Актюбинской и Туркестанской областях. Операция по пресечению деятельности религиозных радикалов была проведена в апреле.

— По подозрению в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни, в том числе посредством социальных сетей, задержаны 4 гражданина Казахстана, один из которых был ранее судим. В ходе обысков по местам проживания изъяты вещественные доказательства. Проводятся досудебные расследования по статьям 174 и 256 УК РК, — рассказали в КНБ.

Кроме того, по расследованным ранее КНБ уголовным делам судами вынесены обвинительные приговоры в отношении 3 жителей Актюбинской, Карагандинской и Туркестанской областей. Осужденные насаждали идеологию терроризма и религиозного экстремизма в социальных сетях и своем окружении.



