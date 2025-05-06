Строительство медико-реабилитационный центра начали еще в 2022 году.

В новом микрорайоне Акжайык открылся современный медико-реабилитационный центр для людей с инвалидностью. Его строительство началось в августе 2022 года и завершилось в декабре 2024-го.

Центр занимает почти шесть гектаров земли, общая площадь зданий — 22 тысячи квадратных метров.

Здесь могут одновременно проходить лечение 150 человек. Центр – трехэтажный, состоит из 5 блоков. На строительство выделили 7,3 миллиарда тенге, из которых 90% из республиканского бюджета, остальное — из местного. Реацентр строила компания ТОО «Альтаир».

Здание продумано до мелочей. Внутри – широкие распашные двери, поручни вдоль всех коридоров, тактильная плитка на полу и надписи шрифтом Брайля. Ресепшн расположен на удобной высоте — так, чтобы человек в инвалидной коляске мог легко подъехать и получить нужную информацию. Между этажами можно перемещаться на лифте, в который удобно въехать и развернуться. На каждом этаже есть санузлы, полностью адаптированные для людей с ограниченными возможностями.

Центр оборудован всем необходимым: здесь есть лечебный бассейн, спортивный зал, массажный и физиотерапевтический кабинеты, стоматология, кабинет ЛФК, а также актовый зал с подъемником для артистов на колясках. В залах установлены современные тренажёры из Германии и Швейцарии.

Эти устройства помогают пациентам восстанавливаться после инсультов, разрабатывать суставы, укреплять позвоночник и улучшать мелкую моторику. Есть даже тренажёры в форме лошадей — большая и маленькая — для развития гибкости и равновесия. А специальный подъёмник грузоподъёмностью 275 кг позволяет легко пересаживать человека в коляске на нужный тренажёр.

Подобный подъемник также есть в бассейне. Для детей оборудованы игровые и сенсорные комнаты, кабинеты дефектолога, логопеда и психолога. В них — мягкие игрушки, доски Монтессори, сухой бассейн, настольные игры. В зонах отдыха стоят аквариумы с розовыми рыбками — они успокаивают и радуют глаз.

Для удобства пациентов работает просторная столовая с зоной самообслуживания, вентиляцией и системой охлаждения воздуха. Здесь установлена качественная мебель — прочные ортопедические стулья с поддержкой спины. Пациенты получают пятиразовое бесплатное питание. Тем, кто не может спуститься в столовую, еду приносят в буфеты, расположенные на каждом этаже.

По информации директора реацентра Альберта Талпахова, в центр могут попасть дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата и психоневрологическими заболеваниями, а также взрослые с инвалидностью I и II группы.

Все услуги предоставляются бесплатно — по направлению врача и индивидуальной программе реабилитации. В центре работают логопеды, дефектологи, психологи, специалисты по лечебной физкультуре и плаванию, учителя музыки, трудового и физического воспитания, мастера по швейному и гончарному делу.

В центре дневной стационар с 8 до 17 часов. Пациенты из других населённых пунктов могут остаться на стационарное лечение. Для них предусмотрены одноместные и двухместные палаты со всеми удобствами.

На территории центра также есть зимний сад и теплица. Здесь выращивают зелень, цветы, рассаду и ягоды — всё это делают сотрудники и пациенты вместе. Уже посадили деревья, клубнику и планируют высадить малину.

По данным управления координации занятости и социальных программ ЗКО, в области проживает более 25 тысяч человек с инвалидностью, из них свыше трёх тысяч — дети.