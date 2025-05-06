Молодой человек упал в реку с моторной лодки.

3 мая в 17:25 на пульт спасателей ДЧС Атырауской области поступил вызов о том, что в реке Урал утонул мужчина. На место незамедлительно направили отряд спасателей. Оказалось, что 18-летний юноша упал в Урал с моторной лодки при сплаве через реку. Спасатели тут же приступили к поисковым работам.

На месте работают 12 спасателей, четыре плавсредства, три единицы техники и один беспилотник. Кроме этого, поисками юноши занимаются полицейские.

– Поисковые работы заключаются в проведении водолазных спусков, визуального обследования и тралировании дна акватории. На сегодняшний день проведены работы в радиусе около двух километров, – сообщили в ДЧС региона.

Поисковые работы затрудняют сильное течение, нулевая видимость и наличие инородных предметов под водой.

Фото: pixabay.com