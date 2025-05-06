Малыша госпитализировали в больницу.

3-летний ребенок упал с пятого этажа в Актобе

5 мая с пятого этажа многоквартирного дома выпал 3-летний ребёнок. В результате несчастного случая мальчик получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

По словам полицейских, родителей малыша привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

В департаменте полиции напомнили, что родителям необходимо соблюдать меры безопасности.

— Особое внимание следует уделять установке защитных устройств на окна, недопущению оставления детей без присмотра, а также разъяснению малышам опасности игр вблизи оконных проёмов, - отметили в ведомстве.



