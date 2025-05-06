За четыре месяца 2025 года 584 человека получили укусы от домашних животных, в том числе от бродячих собак – 376 человек.

Заместитель руководителя управления ветеринарии ЗКО Нурхайыр Кусаенов рассказал, что за четыре месяца 2025 года 584 человека получили укусы от домашних животных, в том числе от бродячих собак – 376 человек. В 2024 году, соответственно получили укусы 1902 человека, в том числе от бродячих собак — 1341 человек.

— По закону численность бездомных животных регулируется методом отлова, стерилизации и возвращения в среду обитания. Однако закон допускает усыпление животных, если они угрожают жизни и здоровью человека. В подобных случаях усыпление не считается жестоким обращением с животными, — отметил Нурхайыр Кусаенов.

По словам замруководителя управления ветеринарии ЗКО, в настоящее время мажилис рассматривает вопрос о внесении поправок в закон, предполагающих введение принципа необратимого отлова. В случае, если в течение 15 дней не найдется новый владелец, животное подлежит эвтаназии (умерщвлению - прим.автора).

Стоит отметить, с 1 сентября 2023 года проводится обязательная регистрация домашних животных. Регистрация осуществляется на платной основе в государственных ветеринарных учреждениях или частных ветеринарных клиниках. Стоимость услуги составляет 1000 тенге в государственных организациях и 2000-3000 тенге в частных клиниках. Для владельцев, относящихся к социально уязвимым категориям населения, регистрация домашних животных в государственных ветеринарных станциях проводится бесплатно.