Для этого в нашу область прибыла делегация из Китая.

Шестого мая в Уральске стартовал второй форум предпринимателей ЗКО и Китая. Для этого в Уральск прибыла делегация из Поднебесной и привезла с собой различные виды оборудования для производства мясных и хлебобулочных изделий, для изготовления полуфабрикатов, для чистки и нарезки овощей и для фасовки продуктов.

Первый форум проходил в сентябре 2024 года и в нем приняли участие девять компаний. Цель форума - прямая поставка оборудования для бизнесменов области. После первого форума делегация из ЗКО посетила Китай и побывала на заводах-изготовителях, чтобы своими глазами увидеть потенциал взаимного сотрудничества.

По словам председателя правления АО «СПК Aqjaiyq» Ержана Досмакова, бизнесмены ЗКО могут напрямую закупить необходимое оборудование.

– Образцы всех установок они не смогли привезти, поэтому по спросу наших предпринимателей их можно будет дозаказать, это оборудование для вязания носков и рукавиц, для шитья и многое другое. Ассортимент у них огромный. Для выставки они привезли лишь малую часть. Дополнительно китайские инвесторы проведут сегодня семинар для наших бизнесменов и расскажут обо всех имеющихся видах. К нам сегодня приехали представители общественного объединения инвесторов Китая, которые предоставят всю информацию. Кроме того, мы ищем в Уральске помещение, где организуем выставочный зал и представим оборудование на продажу, - рассказал Ержан Досмаков.

Представитель китайской делегации Джао Фэй отметила, что приехала из провинции Шаньдун. Это экономически мощная провинция с населением свыше 100 миллионов человек, занимающая второе место в Китае и шестое в мире по численности населения. По её словам, она уже в течение двух лет представляет интересы китайских инвесторов в Казахстане. За это время её организация успела поработать в таких крупных городах Казахстана, как Шымкент, Алматы, Актау и Актобе.

Заместитель акима ЗКО Калияр Айтмухамбетов подчеркнул, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встречался с президентом Китая Си Цзиньпин, где главы двух государств договорились о взаимном сотрудничестве, особенно в сфере агропромышленного комплекса. По этой причине данный форум организуется уже во второй раз.

– В сегодняшнем мероприятии принимают участие акимы районов, руководители управлений и отделов, сельские акимы, предприниматели. После выставки пройдут семинары, презентация оборудования, а после обеда гости продемонстрируют оборудование для обработки мяса и молока. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в нашем форуме. Такие мероприятия увеличивают инвестиционный потенциал нашего региона, а также благоприятно влияет на экономический климат не только в нашей области, но во всей республике, - отметил Калияр Айтмухамбетов.



