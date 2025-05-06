Пьяного педагога за рулем задержали в ЗКО

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, в Казталовском районе рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении педагога детского сада.

Суд установил, что правонарушитель на 41 км от трассы Уральск-Атырау района управлял ВАЗ-2010 в состоянии алкогольного опьянения.

Сам правонарушитель признал свою вину. Постановлением суда педагог признан виновным. Его арестовали на 15 суток, а также лишили водительских прав на семь лет.

Кроме этого, по данному делу вынесено частное постановление в отношении отдела образования Казталовского района. Оно пока не вступило в законную силу.