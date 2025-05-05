Решение суда вступило в законную силу.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, истец на протяжении более трех лет обращался в суды области за защитой своих законных прав на земельный участок. Он неправомерно был частично захвачен смежным собственником, который первым закоординировал границы своего участка без учета прав и законных интересов истца.

В результате этого истцу отказывали в координировании участка из-за несоответствия фактической площади размеру по госакту. Суды неоднократно возвращали его иски из-за пропуска срока и неподведомственности спора судам.

В очередной раз истец предъявил иск в административный суд, в котором просил признать незаконными действия НАО по координации участка соседа с нарушением границ. Однако ему отказали, а апелляционная коллегия отменила это решение.

— Административный орган отказывал истцу в координировании своего участка из-за того, что его площадь меньше чем указано в госакте. Суд установил, что это произошло по вине самого ответчика, который при координировании участка соседа не проверил правоудостоверяющие документы истца и произвел координацию в интересах лишь соседа истца. По мнению ответчика, истец должен изменить конфигурацию своего участка и уменьшить ее фактическую площадь для приведения в соответствие с границами участка соседа, так как последний первым произвел координирование своей территории. В противном случае ответчик отказывается оказывать данную госуслугу, — говорится в сообщении суда.

Подобную позицию административного органа суд оценил незаконной и напрямую нарушающей права истца. Законодательство не позволяет ответчику отказывать в оказании услуги по данному основанию, а также обязывать совершать действия, не предусмотренные законом. Ответчик формально отнесся к доводам истца, не вникая в суть спора.

Координирование земельного участка соседа произведено по существующим границам, указанным собственником самостоятельно. При этом установлено, что в передней части ширина участка превышает размеры по акту.

Сторонам неоднократно предлагали разрешить спор миром, поскольку он длится между соседями несколько лет и может быть разрешен лишь после нового координирования обоих участков, что восстановит границы участков обоих собственников. Однако сосед от примирения отказался.

— По мнению суда истец имеет такое же право на координирование своей территории в соответствии с правоудостоверяющими документами, но этого сделать невозможно без пересмотра границ участка соседа. Поэтому координация участка соседа была признана незаконной с понуждением ответчика по восстановлению прав истца, — отметили в суде ЗКО.

Постановление суда апелляционной инстанции вступило в законную силу.



