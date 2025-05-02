2 мая в специализированном межрайонном уголовном суде должны были состоятся прения сторон по громкому уголовному делу о заказном убийстве.

Суд по делу о заказном убийстве в ЗКО вновь перенесли: конвой не привез подсудимых

2 мая в специализированном межрайонном уголовном суде должны были состоятся прения сторон по громкому уголовному делу о заказном убийстве. Однако к назначенному времени конвой не привез подсудимых в зал судебного заседания. После полуторачасового ожидания в суд поступил акт о том, что подсудимых Эльвиру Еркебаеву и Максима Кузнецова не выдали конвойному взводу из-за технических неполадок.

– Учетная запись по техническим причинам была заблокирована и заявка не была зарегистрирована. В связи с этим подсудимые не выданы конвою, — зачитала акт судья Динара Гильманова.

Адвокат Эльвиры Еркебаевой Тамара Сарсенова рассказала, что подсудимые есть в списке подлежащих на выезд и предположила, что причина их отсутствия может быть в другом.

– Я звонила дежурному. Наши подзащитные были в списке на выезд. Просто так их включать в список не будут. Будем выяснять причину, — сказала она.

Напомним, что в прошлом судебном заседании прения так же не состоялись из-за болезни прокурора Дины Изтлеуовой. Вместо неё обвинение должен был поддерживать прокурор Жандом Джубанов. Тогда защитники подсудимых сообщили, что намерены заявить отвод новому прокурору. Однако сегодня, 2 мая, на процесс пришла Дина Изтлеуова.

Это уже четвертое заседание, на котором откладываются судебные прения.

Напомним, на скамье подсудимых — 40-летняя Эльвира Еркебаева и 33-летний Максим Кузнецов. Их обвиняют в покушении на убийство в группе лиц по предварительному сговору. Дело рассматривают присяжные заседатели. Из обвинительного акта следует, что Эльвира Еркебаева на почве неприязненных отношений решила организовать убийство своего бывшего мужа Ербола Еркебаева.