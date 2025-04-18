Адвокаты заявили отвод новому прокурору в деле о заказном убийстве в ЗКО

18 апреля судебное следствие по делу о заказном убийстве в ЗКО должно было перейти на стадию прений сторон. Это важная часть заседания, когда все стороны подводят итоги судебного исследования доказательств по делу, исходя из своих убеждений.

Эту стадию участники процесса ждут почти две недели. Однако перед началом прений прокуратура ЗКО неожиданно заявила ходатайство о замене государственного обвинителя. Вместо Дины Изтлеуовой эту функцию будет выполнять Жандос Джубанов. Причиной столь срочной замены назвали «заболевание прокурора Изтлеуовой».

Адвокат Сая Утяпов Эльвиры Еркебаевой отметил, что такой исход событий не стал для него сюрпризом и он догадывался, что прокурор Изтлеуова не будет принимать участие на финишной прямой.

– Гособвинение боится правды. Дважды суд откладывали по инициативе прокурора. Помимо Джубанова есть и другие сотрудники, целое управление. Я считаю это затягиванием материалов дела. В предыдущий раз Изтлеуова заявила, что не готова, сегодня вот так. Прошу вынести частное постановление в адрес прокурора области, что на суде происходят такие вещи. Мы девятый месяц здесь сидим уже. Еркебаева полтора года сидит в заточении. Мало того, что Галиева (главный свидетель – прим. автора) не привели пять раз, хотя мы просили, так на прошлый процесс провели пенсионера (следователь Скоробогатов – прим. автора). Кстати, я принес доказательство того, что он говорил неправду. Хватит, уважаемый суд, давайте отреагируем наконец. Мы и так из-за Галиева потеряли три месяца, а теперь из-за прокурора еще месяц будем ходить. Никто из нас, адвокатов, присяжных не позволяли себе не приходить на процессы. Прокуроры законом обязаны участвовать. Ведь именно они подписали дело, квалификацию, так почему не приходят? Боятся? Пусть забирают дело обратно. На предыдущие процессы Изтлеуова приходила без подготовки, – возмутился Сая Утяпов.

Адвокат Эльвиры Еркебаевой Тамара Сарсенова полностью поддержала коллегу и добавила, что заявляет отвод прокурору Джубанову. Свое решение она аргументировала тем, что он не участвовал ни на одном заседании, не слушал ни одного свидетеля, стенограмму, показания подсудимых. Сарсенова отметила, что сомневается в том, что Джубанов будет объективно выступать на прениях.

– Как он будет оценивать доказательства, если ни с одним не ознакомлен? Государственное обвинение будет ориентировать присяжных и суд на вынесение приговора. Ничего личного не имею к Джубанову, считаю его одним из грамотных сотрудников. Но прийти с корабля на бал по такому страшному делу, по которому моей подзащитной грозит от 10 лет и выше – это нонсенс. Джубанову деваться некуда, у него есть поручение. Он зачитает нам обвинительный акт и попросит признать виновными Еркебаева и Кузнецова. Мы возражаем! В первую очередь Джубанов должен был запросить аудио, видео записи всех процессов, изучить их. Мы столько эмоций пережили тут, всем залом плакали с Еркебаевой и её дочерью. Слушали страшные записи, в которых наш псевдопотерпевший угрожает своему ребенку расправой. Разве прокурор не должен это видеть и слышать? Прокурору дано право быть объективным и справедливым. Он представляет государство, которое не смогло в свое время защитить мою подзащитную, когда она билась во все двери и просила помощи. Государство, которое оставило 11-летнего ребенка с отцом, который мечтает убить его мать, – заявила Тамара Сарсенова

Адвокат официально заявила отвод Жандосу Джубанову, несмотря на то, что последний заявил о своем участии. Кстати, сегодня Джубанов на процесс не явился. Он направил письмо о том, что занят на другом процессе. Это ещё больше возмутило Сарсенову. По её мнению, прокурор не пришел на процесс не из-за того, что изучает дело, а просто занят другим судом. Адвокат уверена, что это издевательство над судьбами Еркебаевой, её детей, Кузнецова и их родственников.

– Это издевательство над дочерью Еркебаевой, которая в 15 лет встала на защиту мамы, тогда как весь Бурлинский РОВД не мог её защитить. Что мы скажем этому ребенку? Что прокурор играет судьбой её мамы? Что, возможно, она не увидит мать в ближайшие 15 лет, только потому что дядя прокурор так попросил? Это издевательство над нами, над присяжными. Я предполагаю, почему Изтлеуова не хочет выступать на прениях, не из-за того, что она не готова. Считаю, что она вместе с нами пережила всё то, что происходило, её совесть не позволяет просить срок. Я видела лицо Изтлеуовой, когда допрашивали Эльвиру и её дочь. Там невозможно было не сострадать. Я заявляю отвод прокурору Джубанову в связи с невозможностью его участия в прениях, так как он не участвовал в суде и не видел лица людей. Уверена, что мои коллеги поддержат меня, – заключила Тамара Сарсенова.

Адвокат Максима Кузнецова Самат Абуев поинтересовался, предоставила ли прокурор больничный лист о том, что действительно заболела. Так как такой документ отсутствовал, он заявил, что Изтлеуова просто ушла в очередной трудовой отпуск. Он также вспомнил слова Галиева, который несколько раз заявлял, что ему угрожают, однако никаких доказательств тому не предоставил. Абуев заявил, что суду не помешало бы проверять доводы участников.

– Нужно добиваться правды. Давайте пригласим присяжных и пусть они посмотрят на пустующий стул прокурора. Кроме этого, все ходатайства и требования моих коллег я поддерживаю, – сказал он.

Сая Утяпов заявил, что раз уж судебное следствие не завершено и прения не начались, то предложил продолжить следствие и допросить Галиева.

– За два дня что могло произойти с прокурором, что она не смогла встать и прийти на суд? Я после операции сидел здесь и не позволял себе проявить неуважение к вам. Как бы я потом смотрел в глаза присяжных и моей подзащитной? Прокурор носит погоны и должен чувствовать ответственность. Раз уж у нас судебное следствие не окончено, тогда давайте допросим Галиева. У нас теперь есть время, мы не торопимся. Пусть новый прокурор тоже послушает показания Галиева. И давайте пригласим Скоробогатова. Их показания противоречат друг другу. Устроим перекрестный допрос и посмотрим кто из них правду говорит, или они оба врут, – заключил Сая Утяпов.

Судья Динара Гильманова подводя итоги отметила, что продолжить судебный процесс невозможно. Следующее заседание назначено на второе мая. В этот день адвокаты пообещали объявить отвод новому прокурору.