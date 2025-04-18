Учитель получил пожизненное за изнасилование школьницы

В области Абай вынесли приговор по делу об изнасиловании школьницы. Процесс прошёл в закрытом режиме.

В ноябре 2024 года полиция Семея начала расследование по заявлению матери школьницы. Она обвинила его в противоправных действиях сексуального характера в отношении малолетней.

Подозреваемым оказался 32-летний житель Семея. В отделе образования уточнили, что он с 2022 года работал учителем начальной военной подготовки в одной из городских школ.

Как сообщили в пресс-службе суда, преступление произошло в июле 2024 года. Подсудимому на тот момент было 32 года, потерпевшей — менее 14 лет. По версии следствия, преступление было совершено в салоне автомобиля. Уголовное дело рассматривалось по части 4 статьи 120 УК "Изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 14 лет".

Прокурор просил назначить обвиняемому пожизненное лишение свободы. С этим требованием согласились законный представитель и адвокат потерпевшей. Подсудимый и его защита настаивали на оправдании.

Суд признал учителя виновным. Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным запретом занимать педагогические должности и любые должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Осужденный будет отбывать наказание в учреждении чрезвычайной безопасности. Приговор пока не вступил в законную силу.

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