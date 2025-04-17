«Выжить вопреки»: казахстанец перерезал горло бывшей жене

На юге страны расследуют жестокое нападение на 33-летнюю женщину, мать четверых детей. Адвокат сообщила, что бывший муж перерезал потерпевшей горло и повредил спинной мозг. Пострадавшая выжила, но, по словам врачей, больше не сможет передвигаться.
Перед задержанием мужчина перерезал себе вены. Его удалось спасти.
В ДП Шымкента сообщили, что по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.
— В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело находится на контроле руководства департамента, — сообщили стражи порядка.
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