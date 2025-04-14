«Убийцы на свободе»: родные погибшего и осужденного не согласны с вердиктом суда в Уральске

14 апреля в специализированном межрайонном уголовном суде огласили приговор Мейірімбеку Серікұлы. Его признали виновным по статье 99 УК РК «Убийство». По версии следствия, он жестоко расправился с лучшим другом Турарбеком Кенжегалиевым, а убили его тремя ножевыми ударами.

Однако все участники процесса, в том числе и семья погибшего, уверены, что осужден невиновный. Мама погибшего Кенжегалиева Турсынай Рахимова говорит, что её сын был физически крепким и один человек не мог бы с ним справиться.

– Сегодня осудили друга Турарбека. Я категорически не согласна с таким вердиктом. Суд прошел не справедливо. Моего сына убили некие Жандос и Айбат. Почему их не осудили?! Есть все доказательства! Мой сын лежит в сырой земле, виновные в его смерти спокойно разгуливают, а наказали лучшего друга. В нашей стране нет справедливости. Я прошу лишь справедливости, обойду все инстанции, дойду до всех органов, но добьюсь наказания для убийц моего сына, - сказала женщина.

Младший брат осужденного Гасыр Серікұлы даже провел свое расследование. Он нашел двоих мужчин, кто по их мнению, мог был причастен к этому преступлению. Они прятались в доме знакомых. Однако полицейские не стали их задерживать и не назначили экспертизы, хотя один из мужчин признался в содеянном.

– Один из виновных сам признался мне, у нас даже есть запись этого разговора. Тогда с нами были участковые, этот разговор должен был записаться на их жетонах, но и это не приняли во внимание. Дело расследовали в одностороннем порядке, записи с видеокамер с места происшествия обрезали, и показали лишь тем записи, которые удобны им. Я считаю, что следователь изначально допустил ошибку, но исправлять её не стал, - говорит Гасыр Серікұлы.

Мама осужденного Турсын Кабенова тоже уверена в невиновности сына. Она участвовала на суде в качестве общественного защитника.

– Я участвовала во всех процессах в качестве общественного защитника своего сына, знакомилась с материалами дела, слушала свидетелей. Нет ни одного доказательства вины моего сына. На ноже нет его отпечатков, под ногтями нет следов биоматериалов погибшего. Мой сын и сам чуть не умер, ему разбили голову, он сам истекал кровью, когда его в подъезде нашли соседи. Никто не стал слушать наши доводы, следствию было удобно осудить одного человека, повесить на него всю вину. Никто не хочет добросовестно выполнять свои обязанности. Где наш справедливый Казахстан?! Кому нам верить?! Кому доверять?! - со слезами на глазах сказала мама осужденного Турсын Кабенова.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.