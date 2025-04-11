Жителя Уральска судят за убийство лучшего друга: мать погибшего не верит в его виновность

В специализированном межрайонном уголовном суде рассматривают дело в отношении Мейірімбека Серікұлы. Ему предъявлено обвинение по статье 99 УК РК «Убийство». По версии следствия, он жестоко расправился с лучшим другом. Однако все участники процесса, даже родные убитого Турарбека Кенжегалиева, в один голос твердят: мужчина не виновен.

Преступление произошло в ночь на 15 февраля 2024 года. Тогда 28-летнего Турарбека Кенжегалиева и Мейірімбека Серікұлы пригласили на застолье. Мать убитого Турсынай Рахимова вспоминает, что 14 февраля она уехала на вахту. Сын остался дома с отцом и с младшей сестрой.

— У Турарбека в тот день была температура в 40 градусов. Ему назначили уколы и перед отъездом я ему сказала никуда не выходить. Но, как оказалось, вечером ему позвонила женщина, с которой он общался и позвала на застолье. Там собрались люди, которые приходятся друг другу родственниками. Ближе к полуночи между гостями завязалась драка, моего сына три раза пырнули ножом, а его другу разбили голову и сильно избили. Смерть Турарбека повесили на Мейірімбека, а действительно виновные люди спокойно гуляют на свободе. Я не верю в его виновность. Тем более сразу после произошедшего один из мужчин, которые избивали наших сыновей, признался, что убил человека. Есть запись, но почему-то следствие не берет это во внимание. Кроме этого есть соседка, которая на суде всё рассказала, она видела кто избивал парней, но опять же к её словам никто не прислушивается, — говорит женщина.

Турсынай Рахимова требует, чтобы невиновного освободили от ответственности, а убийцы её сына понесли заслуженное наказание. С таким требованием женщина даже ездила в Астану в Генеральную прокуратуру. Вместе с ней в главный надзорный орган ездила и мама подсудимого Турсын Казбенова. Вместе они намерены доказать, что следствие изначально пошло по ложному пути.

— После убийства все разбежались в разные стороны. В подъезде остались только убитый Турарбек и истекающий кровью мой сын. Соседи вызвали полицию и всю вину повесили на Мейірімбека. Сына арестовали, тогда мой младший сын нашел всех, кто сбежал, один из них даже признался в содеянном. Есть даже аудиозапись с признанием. Если бы они были невиновны, то почему убежали? Почему один из них забрал нож и выкинул? Позже этот нож нашли, на нем нет отпечатков пальцев моего сына, экспертиза подтвердила это. Следователи бездействуют, им удобно повесить убийство на одного человека. Хотя здесь мой сын тоже является пострадавшим. Прошу суд вынести справедливое решение. Мой сын ранее не был судим, очень грамотный. Один воспитывает ребенка, супруга умерла, — сказала Турсын Казбенова.

Сам Мейірімбек Серікұлы говорит, что никогда бы не поднял руку на лучшего друга. Мужчина просит суд вынести объективное решение.

— Меня обвиняют в убийстве человека, но я категорически не признаю свою вину. Все те, кто причастен к этому преступлению и был в ту ночь на месте, приходятся друг другу родственниками. Поэтому они решили всю вину свалить на меня. Я сам был жестоко избит в ту ночь. Турарбек был моим лучшим другом, мы дружили с четырех лет, вместе выросли. Он был мне как родной брат, мы никогда даже не ругались, не говоря уже о драках. Прошу суд оправдать меня, — сказал подсудимый.

Его адвокат Арман Абдрашит уверен, что дело сшито белыми нитками и его необходимо вернуть на новое расследование, а дело в отношении его подзащитного закрыть за недостаточностью улик. По его словам, в деле допущено множество процессуальных нарушений, а некоторые и вовсе противоречат друг другу.

— Нож спрятали третьи лица. Почему? Зачем им понадобилось забирать орудие преступления? На этом ноже нет отпечатков пальцев моего подзащитного. Крови погибшего на нем тоже нет. Под ногтями у убитого и моего подзащитного нет следов биоматериалов друг друга. Об этом свидетельствуют результаты экспертиз. Нет состава преступления. Показания тех, кто был на месте разнятся, до обеда они говорят одно, после обеда — другое. Они путаются в показаниях, их слова противоречат друг другу. Один говорит, что нож был в правой руке моего подзащитного, другой говорит, что в левой. Соседка своими глазами видела, как Мейірімбека Серікұлы несколько мужчин избивали на лестничной площадке. Считаю, что дело не расследовано в полной мере и вина моего подзащитного не доказана, — выступает адвокат.

Отметим, что судебное следствие завершилось, и теперь суд приступил к прениям сторон. Окончательное решение примет судья Динара Гильманова.