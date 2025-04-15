Убийство пенсионерки в Уральске: супруг осужденной намерен обращаться в международные суды

В августе 2023 года в Уральске к 16 годам тюремного заключения приговорили Аиду Джалгасову. Суд признал её виновной в убийстве из корыстных побуждений и в разбое. Речь идет о преступлении, которое произошло девятого марта 2022 года в частном доме посёлка Зачаганск. Тогда обнаружили тело 72-летней женщины с признаками насильственной смерти. Преступник забрал с собой золотые изделия: серьги, обручальное кольцо и печатку.

В апреле полиция сообщила о задержании подозреваемой. Её оказалась Аида Джалгасова. В её доме нашли окровавленную одежду, нож и другие доказательства. Позже юрист, ссылаясь на нестыковки в деле, заявил, что полиция задержала не ту подозреваемую.

В августе 2022 года задержанная родила в следственном изоляторе своего четвёртого ребёнка.

Не согласившись с таким вердиктом присяжных заседателей, Аида Джалгасова и её защитники подали апелляционную жалобу. Однако коллегия оставила приговор без изменений.

Оказалось, что родственники осужденной всё еще не смирились с таким суровым наказанием и продолжают добиваться правды. Супруг Джалгасовой Кайырбек Ильясов уверен, что дело сшито белыми нитками и в нем очень много нестыковок. Однако ни следствие, ни суд не стали обращать на них внимания. Мужчина просит, чтобы уголовное дело повторно рассмотрели в кассационном суде. Соответствующую просьбу он направил в генеральную прокуратуру.

– Во время голосования в совещательной комнате присяжным выдали листы с вопросами. По закону эти вопросы не должны содержать специфических терминов, которые граждане без юридического образования могут не понять. А в случае с Аидой судья нарушил требования нормативного постановления верховного суда за №4 от 2012 года. В опросном листе должны были содержаться лишь три вопроса: «Доказана ли, что деяние имело место? Доказано ли, что это деяние совершил подсудимая? Виновна ли подсудимая в совершении этого деяния?». И всё! Во-первых, Аиду обвинили по двум разным статьям, соответственно опросные листы должны были быть разными. Во-вторых, вопросы содержали специфические термины, которые не допустимы, - уверен Кайырбек Ильясов.

Свои доводы мужчина отразил в жалобе генеральному прокурору Берику Асылову и просил пересмотреть дело в кассационном порядке. Однако ему отказали, сославшись на то, что вина Джалгасовой была полностью доказана, а вопросы присяжным заседателям соответствовали всем требованиям закона.

Теперь Кайырбек Ильясов намерен обращаться в международный суд по правам человека и до конца отстаивать интересы супруги.

Женщина в данный момент отбывает наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности в Атырауской области. Аиду Джалгасу дома ждут четверо детей.