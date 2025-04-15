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Социум

Ограничение на вывоз скота ввели в Казахстане

Ограничение будет действовать шесть месяцев.
Арайлым Усербаева
Ограничение на вывоз скота ввели в Казахстане

Как сообщили в ДГД по ЗКО, с 9 апреля 2025 года на 6 месяцев вводится запрет на вывоз с территории РК маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота.

Необходимо отметить, что временный запрет ввели для исключения массового вывоза, а также обеспечения стабильности роста поголовья сельскохозяйственных животных.

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В ДГД по ЗКО подчеркнули, что меры приняты в соответствии с законодательством РК и международными обязательствами в рамках Евразийского экономического союза.

Ранее мы писали о том, что с апреля по сентябрь 2025 года в Казахстане запретили ввоз куриных яиц из стран ЕАЭС и других государств.  

КРС вывоз ограничение

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