Ограничение на вывоз скота ввели в Казахстане

Как сообщили в ДГД по ЗКО, с 9 апреля 2025 года на 6 месяцев вводится запрет на вывоз с территории РК маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота.

Необходимо отметить, что временный запрет ввели для исключения массового вывоза, а также обеспечения стабильности роста поголовья сельскохозяйственных животных.

В ДГД по ЗКО подчеркнули, что меры приняты в соответствии с законодательством РК и международными обязательствами в рамках Евразийского экономического союза.

Ранее мы писали о том, что с апреля по сентябрь 2025 года в Казахстане запретили ввоз куриных яиц из стран ЕАЭС и других государств.



