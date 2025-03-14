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Социум Экономика

Запрет на ввоз яиц: ЗКО будет получать продукт из других областей

Яйца будут ввозить по фиксированным ценам.
Жулдызхан Хасангалиева
Запрет на ввоз яиц: ЗКО будет получать продукт из других областей

С апреля по сентябрь 2025 года в Казахстане запретят ввоз куриных яиц из стран ЕАЭС и других государств. Проект этого ограничения уже появился на портале «Открытые НПА». Запрет коснётся всех видов транспорта, кроме транзитных перевозок.

В министерстве сельского хозяйства объясняют: это поможет стабилизировать цены и поддержать местных производителей. Также власти хотят избежать спекуляций со стороны оптовиков и сделать поставки яиц более прозрачными. Западные регионы планируют снабжать яйцами за счёт других областей, заключая специальные меморандумы с фиксированными ценами.

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Напомним, что в 2024 году в Уральске десяток яиц продавали в одни руки. Возмущенные жители связали это с тем, что Россия попросила Казахстан увеличить поставку яиц. Тогда заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Рустем Зулкашев заверил, что по мощностям местные производители покрывают потребность области. 

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