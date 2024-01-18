В редакцию "МГ" обратились возмущенные жители Уральска, которые пожаловались на реализацию яиц из Стабилизационного фонда. По словам горожанки Куляш Дауылбаевой, она часто ходит в социальные магазины, чтобы подешевле купить продукты.

– У меня большая семья, четверо детей, трое из которых подростки. Соответственно, продукты приходится покупать часто и в большом количестве. Благо социальный супермаркет находится рядом и мы закупаемся там. Но вот уже пару недель в торговой точке начали отпускать яйца по 10 штук в одни руки. Вот я купила десяток, а их нам только на один завтрак хватит. Потом приходится вновь идти. Кто устанавливает такие правила? Откуда такие ограничения? У нас что дефицит? Насколько я знаю, в нашей области работают две крупные птицефабрики. Неужели они не могут обеспечить внутренний рынок необходимым количеством яиц? - возмущается женщина.

Между тем, буквально вчера в правительстве РК сообщили, что российская сторона обратилась к нам с просьбой увеличить поставки куриных яиц в их торговые сети. Казахстан пообещал в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос и изыскать возможность увеличения поставок казахстанского продукта в приграничные регионы РФ. К слову, за 11 месяцев 2023 года Казахстан экспортировал порядка 186,6 миллиона штук куриных яиц в Россию, Афганистан и Кыргызстан.

Уральцы подозревают, что такое ограничение в продаже яиц как-то может быть связано с этой ситуацией.

– Предпринимателям будет выгоднее отправлять яйца на экспорт по завышенной цене, чем продавать их у нас по заниженной стоимости. Ведь каждый будет думать о своей выгоде. А о нас кто-нибудь будет думать? - возмущается Куляш.

Заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Рустем Зулкашев заверил, что по мощностям местные производители покрывают потребность области.

– Но в этом году по разным причинам мы не дотянули до 100%. Пока наши производители отпускают яйца только в нашу область. По поводу увеличения поставок в Россию, к нам никакая информация не поступала. Наши бизнесмены поставляют яйца только на внутренний рынок. Мы не можем их заставлять, конечно. Да и административными методами запретить мы не имеем права. Будем разговаривать, конечно, - отметил Рустем Зулкашев.

К слову, на прилавках уральских торговых точек присутствуют не только уральские яйца, но и актюбинские. Ранее до дефицита в соседней стране завозилась и российская продукция.

Что касается отпуска 10 штук яиц в одни руки, в управление сельского хозяйства объяснили, что это делается для исключения случаев спекуляции. Другими словами, чтобы предприимчивые торговцы не закупались дешевой продукцией и не перепродавали их по более завышенной цене.