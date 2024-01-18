Преступление произошло 12 июня около 1:00. Четверо несовершеннолетних 16 и 15 лет на съёмной квартире изнасиловали 13-летнюю девочку. Позже под подозрение попал ещё один молодой человек. Он является совершеннолетним. Именно он арендовал квартиру, где произошло преступление. По версии следствия, девочку обманом заманили в квартиру.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что расследование уголовного дела завершено и направлено в суд. По информации пресс-службы областного суда, дело поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам 13 декабря прошлого года. В настоящее время оно рассматривается, однако процесс проходит в закрытом режиме в силу возраста пострадавшей и обвиняемых.

Всего на скамье подсудимых пять человек, четверо из которых - несовершеннолетние. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 120 УК РК "Изнасилование малолетней". Помимо этого их обвиняют в краже и грабежах.