

В СПК Aqjaiyq рассказали, что для стабилизации цен на куриные яйца в июне прошлого года ТОО «Агрофирма «Акас» получило заём в 160 миллионов тенге. На эти средства компания должна поставить 3,8 миллиона штук куриных яиц. Товар компания должна поставлять с октября 2023 года по май 2024 года.

С октября 2023 года куриные яйца поставляются в 50 торговых точек сети магазинов «Алтындар», «Пешеход», «Манго», «Социальный», мини-маркеты, «Анвар», «Вега» по 43 тенге за штуку. Торговые сети продают населению по 473 тенге за десяток, это уже со своей 10% торговой надбавкой.

– Для недопущения оптовой продажи куриных яиц установлено ограничение розничной продажи в торговых сетях. В одни руки отпускаются по 30 штук. На сегодняшний день по контракту с ТОО «Агрофирма Акас» реализовано более 1,8 миллиона штук куриных яиц, категории С1. Реализация по сниженной цене будет до мая текущего года, - сообщили в СПК Aqjaiyq.

Что касается ограничения, то в корпорации подчеркнули, что подобные требования установлены во время новогодних праздников с 20 по 31 декабря. С 1 января ограничение на реализацию яиц по 10 штук снято, и теперь продукт птицеводства отпускается 30 штук в одни руки. Это касается только товара ТОО «Агрофирма Акас», так как яйца поставляются в рамках договора с СПК.