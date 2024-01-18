По информации пресс-службы "Отбасы банка", совместно с акиматом области запускают молодёжную жилищную программу. Согласно рассылке, программа даёт возможность молодым специалистам приобрести собственное жильё на доступных условиях. На эти цели акимат региона выделил 600 миллионов тенге.

— Участники программы должны иметь постоянную городскую прописку за последний год, а также необходима постоянная регистрация членов семьи. Ставка по кредиту - 5% годовых (ГЭСВ 5,2%). Максимальная сумма займа - 15 миллионов тенге. Первоначальный взнос - не менее 10%. Заем выдаётся на срок до 19 лет. Приобрести жильё можно как на первичном, так и на вторичном рынках. Также можно купить квартиру в уже введённом в эксплуатацию или в строящемся доме, при наличии у объекта гарантии АО «Казахстанская жилищная компания». В список кандидатов на льготное кредитование пройдут те, кто наберёт больше баллов. На баллы будет влиять количество лет в браке, наличие детей, стаж работы, профессия, принадлежность к социально уязвимым категориям. Прошедшие проверку платёжеспособности участники программы получат займы, — сказано в сообщении пресс-службы банка.

Купить льготное жильё смогут:

медицинские работники,

учителя,

профильные работники государственных культурных городских и республиканских организаций,

спортсмены и тренеры-преподаватели,

сотрудники коммунальных предприятий,

государственные служащие,

сотрудники МИО.

Возраст участников - от 21 года до 35 лет включительно.



Прием заявок и отбор потенциальных участников будет проводится управлением общественного развития ЗКО по адресу: г.Уральск, пр. Н.Назарбаева, 188 (помещение Ресурсного центра по работе с молодежью ЗКО). Заявки принимаются с 10.00 18 января 2024 года.

