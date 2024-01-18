По информации НАО "ГК "Правительство для граждан", в 2023 году специализированные ЦОНы выдали почти 30 тысяч государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса. Владельцы автотранспорта заплатили за них свыше 10 млрд тенге. Для сравнения в 2022 году казахстанцы потратили на VIP-номера более 7 млрд тенге.

Практика продажи «красивых» номеров внедрена в Казахстане в 2014 году. Доход от продажи поступает в бюджет страны.

В 2023 году быстрее всего раскупали такие номера как 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707. Цена каждого номерного знака – 57 МРП (210 444 тенге в 2024 году).

Отметим, что самые дорогие номера в VIP-линейке – 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквами. Каждый такой номер обходится автовладельцу в 285 МРП. Если в прошлом году они обходились владельцу в 983 250 тенге, то в этом году уже в 1 052 220 тенге.

Всего в специализированных центрах обслуживания населения в 2023 году по всей стране зарегистрировали более 3,2 млн транспортных средств и выдали 1,1 млн водительских удостоверений.