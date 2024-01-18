В Уральске продолжается реализация льготных транспортных карт для пенсионеров. По ним пенсионеры могут платить за проезд в общественном транспорте 50 тенге. Продажа карт стартовала в городе с восьмого января. По городу определили шесть торговых точек, где будут их реализовывать.

Однако уже третьего января пенсионеры начали «штурмовать» здание автовокзала с требованием продать им заветные карты. Но в ТОО Smart Qala Oral ждали постановление акимата, которое вышло позже. В итоге продажа стартовала только 8 января.



По данным компании, на 17 января по городу проданы более 15 тысяч льготных проездных карт. Если учитывать, что в городе проживают более 40 тысяч пенсионеров, то ажиотаж на транспортные карты пока не закончится. На шумных пенсионеров даже пожаловались арендаторы и посетители торгового дома «Астана", где располагалась одна из точек продаж.

Заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев говорит, 21 декабря 2023 года было принято постановление акимата города о повышение тарифа на проезд с 80 до 100 тенге. Следующим постановлением 4 января утвердили социальные и льготные группы пассажиров.

– Поэтому мы не смогли начать продажу карт с третьего января. Да, были обмануты ожидания отдельных граждан, мы приносим извинения. Но в данной ситуации процедура есть процедура. Ежедневно мы продаем порядка двух тысяч льготных карт. К сожалению, ажиотаж очень большой. По нашим данным, официально числятся более 48 тысяч пенсионеров. ТОО Smart Qala Oral в день может производить не более двух тысяч карт. Далее они направляются в Алматы на перепрошивку. Доставка осуществляется через день. Большая просьба ко всем сохранять спокойствие, набраться немного терпения. Ведь ажиотаж создает социальную напряженность и вызывает недовольство людей, - говорит Асхат Кульбаев.

По словам замакима, до 15 февраля власти планируют полностью закрыть потребность по льготным пенсионным картам.

Оказалось, что торговые объекты на безвозмездной основе предоставили торговые площадки для продажи карт. Асхат Кульбаев отметил, что во время реализации действительно создались определенные неудобства как для арендателей, так и для посетителей ТД "Астана".

– Нас действительно вежливо попросили покинуть помещение. Заставлять предоставлять нам места мы не можем, это был жест доброй воли с их стороны. Однако впредь если поведение покупателей транспортных карт будет более упорядочено, то вопросов не возникнет. На данный момент инцидент исчерпан и в здании торгового дома продолжается продажа карт, - отметил он.

Асхат Кульбаев так же подчеркнул, что льготными транспортными картами могут пользоваться исключительно сами льготники. Передавать их третьим лицам запрещается. В случае выявления таких случаев, контролеры имеют право изымать карты без права восстановления. К слову, такие случаи уже зарегистрированы.