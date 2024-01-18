Более 598 тысяч казахстанцев получили АСП в 2023 году

По данным минтруда РК, в 2023 году АСП назначена 598,4 тысячам человек из 114,1 тысяч семей. На эти цели из бюджета было израсходовано 57,4 миллиарда тенге.

Основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации. Поддержка оказывается в виде денежных выплат и трудоустройства.

АСП предусматривает:

ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;

предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5 175 тенге) на каждого ребенка. В 2023 году дополнительная выплата назначена 186,8 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 7,2 миллиарда тенге;

содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

В 2024 году на выплату АСП предусмотрено 75,9 миллиарда тенге.