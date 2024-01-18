С 1 января 2024 года размеры солидарных пенсий были повышены на 9%.

Размер государственной базовой пенсии был повышен в связи с увеличением величины прожиточного минимума, сообщает министерство труда и соцзащиты РК. На данный момент средний размер пенсии составляет 120 744 тенге, в том числе солидарной пенсии – 82 868 тенге, и базовой пенсии – 37 876 тенге.

— С 1 января 2024 года минимальный размер совокупной пенсии был повышен с 77 417 тенге до 86 068 тенге. Начиная с 2018 года, государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе, — сказано в сообщении.

В 2023 году из республиканского бюджета было выплачено пенсий на сумму более 3,3 трлн тенге для 2,3 миллиона человек. Из этой суммы на выплату базовой пенсии было направлено 1 трлн 16,6 млрд тенге, а на солидарные пенсии – 2 трлн 297,4 млрд тенге.