19 января православный мир отмечает светлый праздник Крещение Господне. Он сопровождается массовым купанием в проруби. Спасатели отмечают, что с каждым годом количество желающих искупаться в ледяной воде на Крещение увеличивается, так как считается, что освященная вода приобретает целебные свойства.
В этом году на территории Атырауской области определено семь специально установленных мест для окунания. Они расположены по следующим адресам:
- г. Атырау: возле ресторана «Орал», река Урал;
- г. Атырау: в районе Жилгородка, возле пляжа, река Урал;
- г. Атырау: мост Газиза Жубанова (старый мост Мечникова) река Урал;
- Жылыойский район: г. Кульсары, мкр. Береке, озеро Камыскуль;
- Махамбетский район: с. Махамбет (в районе старого парка) река Урал;
- Курмангазинский район: с. Курмангазы, река Шарон,;
- Индерский район: кент Индерборский (в районе Старой спасательной станции) река Урал.
85 спасателей и сотрудников ДЧС Атырауской области будут обеспечивать безопасность граждан при купании.
К слову, толщина льда на реке Урал составляет 13-15 сантиметров. Спасатели просят во время массового купания строго соблюдать правила безопасности на льду.