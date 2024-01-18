Семь прорубей подготовили на Крещение в Атырауской области

19 января православный мир отмечает светлый праздник Крещение Господне. Он сопровождается массовым купанием в проруби. Спасатели отмечают, что с каждым годом количество желающих искупаться в ледяной воде на Крещение увеличивается, так как считается, что освященная вода приобретает целебные свойства.

В этом году на территории Атырауской области определено семь специально установленных мест для окунания. Они расположены по следующим адресам:

г. Атырау: возле ресторана «Орал», река Урал;

г. Атырау: в районе Жилгородка, возле пляжа, река Урал;

г. Атырау: мост Газиза Жубанова (старый мост Мечникова) река Урал;

Жылыойский район: г. Кульсары, мкр. Береке, озеро Камыскуль;

Махамбетский район: с. Махамбет (в районе старого парка) река Урал;

Курмангазинский район: с. Курмангазы, река Шарон,;

Индерский район: кент Индерборский (в районе Старой спасательной станции) река Урал.

85 спасателей и сотрудников ДЧС Атырауской области будут обеспечивать безопасность граждан при купании.

К слову, толщина льда на реке Урал составляет 13-15 сантиметров. Спасатели просят во время массового купания строго соблюдать правила безопасности на льду.