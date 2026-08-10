ПНС-20 в Зачаганске реконструируют: подачу воды увеличат на 10 тысяч кубометров в сутки

В пресс-службе акимата ЗКО сообщили, что в Уральске продолжается реконструкция насосно-фильтровальной станции ПНС-20, которая обеспечивает водой жителей поселка Зачаганск и социальные объекты. ПНС-20 была введена в эксплуатацию в 1989 году. В 2010 году на станции построили два дополнительных железобетонных резервуара объемом по 1000 кубометров каждый, а также провели капитальный ремонт здания. Источником водоснабжения является река Урал. Вода через водозаборные и водопроводные сооружения поступает на станцию, а затем — в городские сети.

Необходимость реконструкции связана с ростом потребности Зачаганска в воде. Согласно заключению ТОО "EvaCom" от 2021 года, на станции необходимо обновить технологическое оборудование и трубопроводы. В рамках проекта предусмотрены замена насосов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, обновление хлораторных установок и модернизация энергосистемы. Также планируется отремонтировать два железобетонных резервуара объемом по 1000 кубометров и устранить существующие протечки.

После завершения работ подача воды в город увеличится на 10 тысяч кубометров в сутки. Ожидается, что это позволит повысить надежность и качество водоснабжения, а также снизить количество аварий на сетях. Сегодня ПНС-20 обеспечивает водой около 70 тысяч жителей Зачаганска и 42 социальных объекта. Стоимость проекта составляет 1,1 миллиард тенге. Подрядчик по строительно-монтажным работам — ТОО "Жаиккурылыс". На данный момент работы выполнены примерно на 60%.