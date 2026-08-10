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Происшествия Социум

Дебошир облил кассира супермаркета энергетиком в Уральске

Дело дошло до суда.
Арайлым Усербаева
Дебошир облил кассира супермаркета энергетиком в Уральске
Изображение сгенерировано ИИ

В Специализированном суде по административным правонарушениям Уральска рассмотрели дело в отношении местного жителя за мелкое хулиганство. Инцидент произошел в микрорайоне Астана, у кассовой зоны супермаркета "Алтындар".

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, мужчина вступил в конфликт с кассиром и начал обзывать ее нецензурными словами. Не ограничившись оскорблениями, дебошир открыл банку энергетического напитка и выплеснул его прямо в лицо сотруднице магазина.

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В суде правонарушитель полностью признал вину и согласился с протоколом. Его вина также подтвердилась показаниями потерпевшей и другими материалами дела.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 5 суток административного ареста.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

суд дебошир

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