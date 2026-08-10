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Происшествия Социум

Выиграли тендер и переписали проект: как в Атырау похитили миллионы на трубопроводе

На скамье подсудимых оказались пять человек.
Арайлым Усербаева
Выиграли тендер и переписали проект: как в Атырау похитили миллионы на трубопроводе
Изображение сгенерировано ИИ

В суде №2 города Атырау завершилось рассмотрение уголовного дела о крупном мошенничестве. На скамье подсудимых оказались пять человек: организатор схемы, замруководителя компании-заказчика, сотрудники подрядчика и представитель авторского надзора.

Из материалов дела следует, что главный фигурант дела неофициально контролировал фирму-подрядчика, которая выиграла тендер на замену трубопровода. Вместе с заместителем заказчика, сотрудниками подрядчика и при пособничестве специалиста авторского надзора они незаконно скорректировали проект. Таким образом соучастники похитили бюджетные средства квазигосударственного сектора в особо крупном размере.

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Гособвинитель и представитель потерпевшей стороны просили лишить фигурантов свободы на срок от 6 лет и 8 месяцев. Сами подсудимые вину не признали и настаивали на полном оправдании.

Несмотря на это, их вина была полностью доказана показаниями свидетелей, результатами негласных следственных действий, материалами переписок, а также заключениями экспертов и специалистов.

Суд признал всех подсудимых виновными и назначил следующие наказания:

  • Организатор схемы: 6 лет и 8 месяцев лишения свободы;
  • Заместитель заказчика: 6 лет лишения свободы;
  • Двое работников подрядчика: по 6 лет лишения свободы каждому;
  • Представитель авторского надзора: 5 лет лишения свободы.

Гражданский иск потерпевшей стороны суд удовлетворил частично. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

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