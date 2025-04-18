В Казахстане резко выросло производство табачных изделий

По данным Data Hub, в первом квартале 2025 года в Казахстане выпустили 4,6 миллиарда сигарет и папирос — это на 42% больше, чем год назад. Такой высокий уровень производства в январе–марте был в последний раз в 2014 году.

До этого табачная отрасль почти не росла. С 2017 по 2024 год производство держалось примерно на уровне 17–18 миллиардов штук в год. А в прошлом году даже немного снизилось — на 1,2%. Сейчас, судя по результатам первых трёх месяцев, можно говорить о начале роста в производстве сигарет и папирос.

За январь–март стоимость всей выпущенной табачной продукции составила 92,7 миллиарда тенге. С учётом инфляции это на 25% больше, чем за тот же период прошлого года. Казахстан в целом хорошо обеспечивает себя табачной продукцией — в 2024 году почти 80% всех сигарет и папирос было произведено внутри страны.

Напомним, что в июне 2024 году в стране запретили ввозить, изготавливать и продавать электронных сигарет. Теперь за их оборот есть уголовную ответственность. Согласно новому закону запрещено рекламировать товары с использованием элементов товарного знака и названия некурительных табачных изделий и вейпов. А еще в Казахстане обсуждается законопроект о легализации выращивания технической конопли в промышленных целях.