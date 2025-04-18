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Зелёная индустрия: Казахстан собирается легализовать коноплю

Речь идет исключительно о технических сортах конопли с низким содержанием тетрагидроканнабинола.
Жулдызхан Хасангалиева
Зелёная индустрия: Казахстан собирается легализовать коноплю

В Казахстане обсуждается законопроект о легализации выращивания технической конопли в промышленных целях. 16 апреля 2025 года Мажилис одобрил его в первом чтении. Инициатива направлена на развитие каннабисовой промышленности и привлечение инвестиций.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Санжар Адилов пояснил, что речь идет исключительно о технических сортах конопли с низким содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК) — от 0,1 до 0,3%. Такая конопля не обладает психоактивными свойствами и не представляет интереса для наркоторговцев. 

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Контроль за производством и переработкой будет осуществляться МВД совместно с министерством сельского хозяйства. По данным комитета по контролю за наркотиками, на выращивание технической конопли уже выдали четыре лицензии. В Мажилисе добавили, что это поможет привлечь как казахстанских, так и зарубежных инвесторов. минсельхоз будет отвечать за допустимое количество ТГК, а переработкой займётся министерство промышленности.

Фото: pexels.com

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