Как не стать жертвой мошенников при поиске работы в Казахстане

Какие легенды чаще всего используют мошенники, выбравшие жертвами тех, кто ищет работу, и что делать, чтобы ваш поиск был безопасным, рассказали в HeadHunter.

HeadHunter (hh.kz) — это ведущая онлайн-платформа по поиску работы и подбору персонала в Казахстане и странах СНГ.

— Алгоритмов, по которым действуют аферисты, чтобы выманить информацию или деньги, много, а новые сценарии мошенничества появляются регулярно. В то же время есть приёмы, к которым злоумышленники прибегают постоянно, так как уже поняли, что те работают, — говорится в сообщении.

Два распространённых способа:

На электронную почту приходит письмо, якобы от сервиса или сайта по поиску работы с тревожным предупреждением о входе от вашего имени и требованием срочно сменить пароль. Как правило, есть ссылка, по которой предлагается пройти, чтобы это сделать, или инструкция. Если пользователь следует указаниям, то оказывается на странице мошенников. Она может выглядеть точь-в-точь как страница настоящего сервиса. Вводя там свой старый пароль, чтобы создать новый, человек, сам того не понимая, предоставляет доступ к своей учётной записи, где хранятся личные или платёжные данные, — отмечают в HeadHunter. Мошенники пишут в мессенджерах, звонят от лица кадровых агентств или агрегаторов по поиску работы. Их слова звучат заманчиво, но в предложении обязательно есть настораживающее условие. Например, они говорят:

что есть работодатель, готовый принять вас на работу прямо сейчас, но чтобы оформить в штат, просят прислать сканы документов, персональные данные или данные банковской карты;

что если пройти платное обучение, то ваши шансы найти идеальную работу или попасть в крутую компанию станут стопроцентными;

что только для вас есть уникальное предложение о работе, познакомиться с которым можно по ссылке;

что вы можете получить доступ к секретному списку вакансий, нажав на ссылку или заплатив за эту опцию.

— Важно помнить, что представители HeadHunter связываются с соискателями только в случае трудоустройства непосредственно в компанию HeadHunter Центральная Азия, а все вакансии размещаются исключительно на официальной странице на сайте hh.kz, — отметили в компании.

Как не попасться на уловки мошенников:

1. Обращайте внимание на адрес, с которого получили электронное письмо

Те, кто хочет вас обмануть, могут прислать письмо, которое легко принять за оригинал от какого-либо сервиса — с брендированными элементами, в максимально похожем стиле и оформлении. Поэтому всё внимание на адрес отправителя. На первый взгляд он может выглядеть привычно, но лучше изучить его до каждого знака. К примеру, реальная почта может заканчиваться на .kz, а адрес мошенников на .com.

Советуем внимательно его изучить, а если есть возможность — сверить с адресами, указанными на официальном сайте компании, от имени которой получено послание.

2. Не доверяйте неожиданным входящим

Как письмам, так и сообщениям и звонкам. Если вы не оставляли своё резюме на каком-либо из сервисов или не обращались в кадровое агентство, но вдруг получили от них послание, в котором вас настойчиво склоняют к каким-либо действиям, скорее всего, это мошенники. Особенно если речь идёт о манипуляциях по смене пароля. Обычно такие письма приходят, только если пользователь сам запросил сброс или замену пароля. В случаях, когда мы замечаем подозрительную активность в аккаунте, мы также можем инициировать сброс пароля в целях безопасности и прислать вам подобное сообщение. Поэтому важно внимательно проверять отправителя письма, чтобы убедиться, что оно действительно отправлено с hh.kz.

3. Берегите свои данные

Никогда не сообщайте незнакомцам личные сведения, такие как паспортные данные, данные банковских карт, пин-коды и пароли. Настоящим площадкам по поиску работы они не нужны, а работодатели запрашивают все необходимые для трудоустройства бумаги и информацию лично. Если по телефону или в мессенджере вас просят поделиться чем-то подобным, блокируйте этот контакт.

При столкновении со странным карьерным предложением на hh.kz в компании просят сообщить об этом по электронной почте support@hh.kz.

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