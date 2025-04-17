Актюбинка дважды попалась на уловки мошенников

В полицию Актобе обратилась местная жительница, ставшая жертвой двойного мошенничества. Сначала женщина потеряла деньги, поверив злоумышленникам в интернете. Позже, пытаясь вернуть утраченные средства, она попалась на уловку «юристов», обещавших помощь в возврате средств через страницу в приложении Instagram.

Во время переписки с «помощниками», которые представлялись специалистами по возврату средств, женщине предложили оформить несколько потребительских кредитов в микрофинансовых организациях якобы для оплаты комиссии и активации возврата. Следуя инструкциям лжеспециалистов, потерпевшая оформила кредиты и перевела на предоставленные банковские счета более 8 миллионов тенге.

В результате пострадавшая не только не вернула первоначально утраченные средства, но и оказалась в долговой зависимости.

Департамент полиции напоминает:

Будьте крайне осторожны при взаимодействии с неизвестными лицами в интернете, особенно если речь идет о деньгах.

Не доверяйте аккаунтам в социальных сетях, предлагающим юридические услуги или помощь в возврате денег. Настоящие юристы и правоохранительные органы никогда не попросят оформлять кредиты для возврата средств.

Ранее мы писали о том, что житель ЗКО купил фальшивые доллары и евро, сделал ставки в букмекерской конторе и выиграл 14 миллионов тенге.