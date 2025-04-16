Фальшивые доллары и евро купил житель ЗКО

Как сообщили в департаменте экономических расследований ЗКО, осенью 2024 года мужчина купил поддельную иностранную валюту на сумму 25 тысяч долларов США и 10 тысяч евро для дальнейшего использования. С 30 сентября по 3 октября 2024 года он использовал фальшивые купюры для пополнения счетов в приложении Loto Club, конвертируя их в тенге.

Более того мужчина сделал ставки на события тиражной лотереи и получил выигрыш, который был обналичен в национальной валюте РК. В результате мошеннических действий он завладел 14 миллионами тенге. Его обвинили сразу по двум статьям уголовного кодекса: сбыт поддельной иностранной валюты и мошенничество. Дело направлено в суд.

– Агентство по финансовому мониторингу продолжает оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление каналов поставки поддельной валюты и установление происхождения денежных средств, полученных обвиняемым в виде выигрыша, – сообщили в ДЭР по ЗКО.

Правоохранители напомнили о серьезной уголовной ответственности за сбыт поддельной валюты и призвали граждан быть внимательными при проведении валютных операций. Если вы обнаружили подозрительную купюру, то ни в коем случае не пытайтесь расплатиться ею магазинах, торговых домах или в транспорте.

Любая попытка сбыть поддельную банкноту является преступлением. В этом случае нужно будет принести ее в банк для определения подлинности. Если купюра, действительно, окажется фальшивкой, то ее вам не обменяют, но при этом вы будете честны перед законом.