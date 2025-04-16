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Происшествия Социум

Фальшивые доллары и евро купил житель ЗКО

Далее мужчина сбыл поддельные деньги.
Арайлым Усербаева
Фальшивые доллары и евро купил житель ЗКО

Как сообщили в департаменте экономических расследований ЗКО, осенью 2024 года мужчина купил поддельную иностранную валюту на сумму 25 тысяч долларов США и 10 тысяч евро для дальнейшего использования. С 30 сентября по 3 октября 2024 года он использовал фальшивые купюры для пополнения счетов в приложении Loto Club, конвертируя их в тенге.

Более того мужчина сделал ставки на события тиражной лотереи и получил выигрыш, который был обналичен в национальной валюте РК. В результате мошеннических действий он завладел 14 миллионами тенге. Его обвинили сразу по двум статьям уголовного кодекса: сбыт поддельной иностранной валюты и мошенничество. Дело направлено в суд. 

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– Агентство по финансовому мониторингу продолжает оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление каналов поставки поддельной валюты и установление происхождения денежных средств, полученных обвиняемым в виде выигрыша, – сообщили в ДЭР по ЗКО. 

Правоохранители напомнили о серьезной уголовной ответственности за сбыт поддельной валюты и призвали граждан быть внимательными при проведении валютных операций. Если вы обнаружили подозрительную  купюру, то ни в коем случае не пытайтесь расплатиться ею магазинах, торговых домах или в транспорте. 

Любая попытка сбыть поддельную банкноту является преступлением. В этом случае нужно будет принести ее в банк для определения подлинности. Если купюра, действительно, окажется фальшивкой, то ее вам не обменяют, но при этом вы будете честны перед законом.

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