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Происшествия Социум

Госслужащего оштрафовали за незаконную проверку предпринимателя

Прокуратура Кызылординской области установила факт проведения незаконной проверки в деятельности субъекта предпринимательства.
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Госслужащего оштрафовали за незаконную проверку предпринимателя

Так, главный специалист Управления по контролю Кызылординской области без наличия акта о назначении проверки незаконно провел проверку в деятельности одной из строительных компаний, расположенной в городе Кызылорда.

По результатам проверки предпринимателя привлекли к административной ответственности по статье 318 Кодекса об административных правонарушениях. Таким образом, незаконные действия сотрудника Управления по контролю привели к нарушению прав предпринимателя.

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Прокуратура области возбудила административное дело в отношении главного специалиста по пункту 2) части 1 статьи 175 КоАП и постановлением суда назначила ему штраф в размере 55 тысяч тенге.

Фото: pixabay.com

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