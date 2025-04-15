Госслужащего оштрафовали за незаконную проверку предпринимателя

Так, главный специалист Управления по контролю Кызылординской области без наличия акта о назначении проверки незаконно провел проверку в деятельности одной из строительных компаний, расположенной в городе Кызылорда.

По результатам проверки предпринимателя привлекли к административной ответственности по статье 318 Кодекса об административных правонарушениях. Таким образом, незаконные действия сотрудника Управления по контролю привели к нарушению прав предпринимателя.

Прокуратура области возбудила административное дело в отношении главного специалиста по пункту 2) части 1 статьи 175 КоАП и постановлением суда назначила ему штраф в размере 55 тысяч тенге.

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