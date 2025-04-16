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Происшествия Социум

Житель ЗКО перевозил наркотики в Атырау

Полицейские Атырау задержали ранее судимого 33-летнего жителя Западно-Казахстанской области. Его подозревают в распространении наркотиков на территории города.
Кристина Кобина
Житель ЗКО перевозил наркотики в Атырау

Полицейские Атырау задержали ранее судимого 33-летнего жителя Западно-Казахстанской области. Его подозревают в распространении наркотиков на территории города, сообщает Polisia.kz. При личном досмотре у мужчины изъяли сверток с марихуаной и нож. В его автомобиле полицейские нашли еще три таких подобных свертка и iPhone 15.

— Позже, по указанию задержанного, в разных районах города нашли ещё 35 свертков. Экспертиза показала, что все изъятые вещества — марихуана, общим весом 32 грамма. По решению суда подозреваемый заключили под стражу и поместили в следственный изолятор, — сообщили полицейские.

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Ведется расследование.

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