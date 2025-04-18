Заказное убийство в ЗКО: следователь рассказал подробности задержания

В специализированном межрайонном уголовном суде продолжают рассматривать дело по громкому уголовному делу о заказном убийстве. По просьбе прокурора Дины Изтлеуовой, в суде допросили 46-летнего следователя Михаила Скоробогатова, который начал досудебное расследование по этому делу. Однако не доведя дело до конца он по состоянию здоровья ушел на пенсию.

Свидетель рассказал, что 20 февраля прошлого года его вызвали в следственное управление. Там его уже ждало руководство, сотрудники УБОП и Ержан Галиев, который по делу проходит заявителем. По версии следствия, именно он должен был выполнить роль исполнителя и по заказу убить Ербола Еркебаева.

– Изначально мы думали провести Галиева под псевдонимом. Но объяснили, что во время очной ставки ему придется давать показания и под псевдонимом он проходить не будет. Он согласился и меры безопасности мы не применяли. Мы взяли заявление, я зарегистрировал дело в ЕРДР и в КУИ. Сотрудники УБОП по его обращению подготовили рапорт. В регистрации я указал, что поступила секретная информация для конфиденциальности и чтобы не было утечки информации. Допрос проводился в бумажном виде тоже для того, чтобы не было утечки и никто не мог предупредить ни потерпевшего, ни подозреваемого. На момент обращения не было известно, что заказчиком является Эльвира Еркебаева. Галиев на тот момент не мог даже назвать фамилию Кузнецова. Сказал, что фамилию не помнит. Потом я дал указание и мы установили, что это был Кузнецов. На задержании Еркебаевой я не участвовал, там была особая группа следователей. Я задерживал Кузнецова, - рассказал Михаил Скоробогатов.

Кроме того, свидетель отметил, что во всех следственных мероприятиях участвовали только местные сотрудники. Однако ранее другой свидетель говорил, что на следственных действиях участвовал сотрудник МВД. Скоробогатов этот факт отрицал.

Адвокат Эльвиры Еркебаевой Сая Утяпов нашел нестыковку в регистрации уголовного дела, а именно несоответствие во времени. Также в деле отсутствует принятие уголовного дела. Скоробогатов объяснил, что в тот день не работала база, он заполнял лишь фабулу, а время формируется автоматически.

– Вы писали письмо, что база не работает? Обращались к кому-либо? Вы в течение 24 часов не сделали бумажное принятие, не внесли в уголовное дело, - сказал Сая Утяпов.

Адвокат Максима Кузнецова Самат Абуев попросил свидетеля рассказать подробности задержания. Михаил Скоробогатов рассказал, что в ту ночь следственная группа выехала из Уральска в Аксай. Максима Кузнецова задерживали возле его работы.

– Ночью мы сидели в машинах и ждали. Галиев должен был сделать вид, что формально исполнил заказ. Мы на разных машинах находились возле его работы. Вторая группа работала по месту жительства Еркебаева. Галиев позвонил Кузнецову и сказал, что «всё сделал» и между ними должен был состояться окончательный расчет. Галиев приехал к Кузнецову, они поговорили и когда Галиев начал уходить мы задержали Кузнецова. К спорткомплекс, где на тот момент проживал Ербол Еркебаев выехали следователи Бурлинского УП, они провели осмотр места происшествия и допросили Еркебаева, - вспомнил свидетель.

Однако Самат Абуев усомнился в его словах. Ведь ранее Галиев говорил, что на месте был некий «Азеке», представитель центрального аппарата МВД. Хотя Михаил Скоробогатов отрицал этот факт. Адвокат предположил, что кто-то из свидетелей явно дает ложные показания, на что свидетель заявил, что в расследовании участвовали только местные сотрудники, а на задержании он не знал на лицо всех сотрудников и возможно он ошибся.

Адвокат Эльвиры Еркебаевой Тамара Сарсенова так же указала, что во время расследования допускались множество ошибок.

Оказалось, что действиями сотрудников полиции остался не доволен и сам потерпевший Ербол Еркебаев.

– На каком основании к моему доверителю завалился спецназ в пять утра?! Они своими ключами открыли дверь. У Еркебаева статус потерпевшего. С какой целью к нему зашли? Значит к любому человеку можно завалиться в 5:00, забрать его в РОВД, без его ведома проводить осмотр места происшествия? Там были ещё двое в гражданской одежде. Мы написали жалобу в генпрокуратуру. Местные сотрудники Бурлинского РОВД вообще не были в курсе того, что происходит, - сказал адвокат.

Скоробогатов подтвердил, что местные сотрудники Бурлинского района действительно не знали, что действие постановочное. Им поступило сообщение, что совершено убийство и они приехали на осмотр места происшествия.

Допрос Скоробогатова длился 2,5 часа. Это был последний свидетель. 18 апреля процесс продолжится прениями сторон.

Напомним, на скамье подсудимых - 40-летняя Эльвира Еркебаева и 33-летний Максим Кузнецов. Их обвиняют в покушении на убийство в группе лиц по предварительному сговору. Дело рассматривают присяжные заседатели. Из обвинительного акта следует, что Эльвира Еркебаева на почве неприязненных отношений решила организовать убийство своего бывшего мужа Ербола Еркебаева. В качестве заказчика она обратилась к ранее знакомому Кузнецову и попросила его найти оружие и человека, способного совершить убийство.