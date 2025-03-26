«Казнить нельзя помиловать»: где ставить запятую в судьбе бродячих собак в ЗКО?

В отношении бродячих животных действует гуманный метод отлова, и последующая стерилизация. Но и он не решает всех проблем.

Ещё в начале 2024 года в Казахстане депутаты предложили усыплять бродячих собак в течение 15 дней. Однако сейчас эвтаназия в нашей стране запрещена. В отношении бродячих животных действует гуманный метод отлова, и последующая стерилизация. Но и он не решает всех проблем. Численность собак растет. Одни предлагают усыплять животных, другие — искать действенное решение назревшей проблемы.



