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«Казнить нельзя помиловать»: где ставить запятую в судьбе бродячих собак в ЗКО?

В отношении бродячих животных действует гуманный метод отлова, и последующая стерилизация. Но и он не решает всех проблем.
Кристина Кобина
«Казнить нельзя помиловать»: где ставить запятую в судьбе бродячих собак в ЗКО?

Ещё в начале 2024 года в Казахстане депутаты предложили усыплять бродячих собак в течение 15 дней. Однако сейчас эвтаназия в нашей стране запрещена. В отношении бродячих животных действует гуманный метод отлова, и последующая стерилизация. Но и он не решает всех проблем. Численность собак растет. Одни предлагают усыплять животных, другие — искать действенное решение назревшей проблемы.


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