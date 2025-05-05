Речь идёт о тягаче Volvo FH с прицепом, рыночная стоимость которого превышает 100 млн тенге.

Тягач за 100 миллионов исчез в регионе Казахстана со штрафстоянки

Речь идёт о тягаче Volvo FH с прицепом, рыночная стоимость которого превышает 100 млн тенге.

Прокурорская проверка выявила, что техника ранее была изъята по решению суда и должна была перейти в государственную собственность. Однако вместо этого — оказалась буквально «разобрана по винтикам».

По данным прокуратуры, находясь на хранении, транспортное средство было частично демонтировано и поэтапно вывезено неизвестными. Сейчас выясняются обстоятельства исчезновения и лица, причастные к хищению.

Фото: pixabay.com