Речь идёт о тягаче Volvo FH с прицепом, рыночная стоимость которого превышает 100 млн тенге.
Прокурорская проверка выявила, что техника ранее была изъята по решению суда и должна была перейти в государственную собственность. Однако вместо этого — оказалась буквально «разобрана по винтикам».
По данным прокуратуры, находясь на хранении, транспортное средство было частично демонтировано и поэтапно вывезено неизвестными. Сейчас выясняются обстоятельства исчезновения и лица, причастные к хищению.
