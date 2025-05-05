Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вновь потеряла позицию в списке лучших.
Одиночный рейтинг WTA на 5 апреля 2025 года:
- 1 (1). Арина Соболенко (Беларусь)
- 2 (2). Ига Швёнтек (Польша)
- 3 (4). Кори Гауфф (США)
- 4 (3). Джессика Пегула (США)
- 5 (6). Жасмин Паолини (Италия)
- 6 (5). Мэдисон Киз (США)
- 7 (7). Мирра Андреева (Россия)
- 8 (8). Чжэн Цинвень (Китай)
- 9 (10). Эмма Наварро (США)
- 10 (9). Паула Бадоса (Испания)
- 12 (11). Елена Рыбакина (Казахстан)
- 29 (24). Юлия Путинцева (Казахстан)
- 313 (314). Жибек Куламбаева (Казахстан)
- 318 (326). Зарина Дияс (Казахстан)
- 765 (730). Соня Жиенбаева (Казахстан).
Что касасется парного рейтинга WTA, то казахстанка Анна Данилина сохранила 17-е место.