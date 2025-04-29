Легенда болгарского футбола Димитар Бербатов приступил к изучению казахского языка.

Видео учебного процесса появилось в соцсетях . Бывший форвард сборной Болгарии и легенда "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов изучал казахский язык во время своего последнего визита в Казахстан на матч бывших звёзд мирового и казахстанского футбола.

На кадрах Бербатов, сидя в номере отеля в Астане, интересуется у ИИ, как здороваться и прощаться на казахском языке. Затем Димитар повторяет слова на казахском языке вслед за голосом из смартфона.

Кроме того, футболист узнал об ЭКСПО, рядом с которым располагалась гостиница Бербатова.



