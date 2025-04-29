Казахстан расширяет свое присутствие на ближневосточном туристском рынке.

По данным Министерства туризма и спорта РК, с ссылкой на Пограничную службу КНБ РК, в 2024 году поток посетителей из пяти арабских стран увеличился на 62%. Турпоток из Омана вырос на 80% и превысил 15 тысяч человек. Из ОАЭ прибыло 14,7 тысячи человек (рост на 40% к предыдущему году), из Саудовской Аравии — более 9 тысяч туристов (рост на 47%).

Количество гостей из Катара увеличилось в 1,5 раза, а из Бахрейна — почти в 4 раза по сравнению с 2022 годом.

Безвизовый режим для граждан ОАЭ, прямые рейсы между крупнейшими городами двух стран, а также участие в стратегических международных площадках способствуют укреплению имиджа страны как привлекательного направления для путешествий.

В 2023 году Казахстан признали трендовой дестинацией для путешественников из Ближнего Востока по версии TravelScapes. В этом году Казахстан вошел в число популярных направлений для туристов из арабских стран во время праздника Ораза-айт.

Фото: pixabay.com