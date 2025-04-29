Теплицу открыли в селе Кентубек.

Первую теплицу в рамках проекта Batys AgroHub открыли в Бурлинском районе

В акимата Бурлинского района сообщили, что в селе Кентубек открылась теплица. Ее возведение стало возможным в рамках проекта Batys AgroHub.

— Одним из ярких моментов нашей рабочей поездки стало открытие первой теплицы проекта — на участке Ольги Жазыкбаевой в посёлке Кентубек, - говорится на странице Batys AgroHub в Instagram.

Ленточку перерезали заместитель акима Бурлинского района Дулат Имашев и менеджер проекта ФЕЦА Салтанат Ногайбаланова. Салтанат поблагодарила фермеров, партнеров проекта и акимат района за поддержку.

— Проект помог мне осуществить мечту о теплице. Знания, которые мы получили от тренеров, для меня ценнее любой финансовой помощи, - рассказала владелица теплицы Ольга Жазыкбаева.

Напоминаем, что проект Batys AgroHub стартовал в 2024 году и рассчитан на 3 года. Он реализуется Фондом Евразия Центральной Азии при поддержке компаний «Шелл Казахстан» и «Эни», а также в партнерстве с Фондом местных сообществ.

Участниками проекта станут 40 фермеров, отобранных через конкурс. Первые 10 победителей конкурса уже строят свои теплицы! Среди них — фермеры из Аксака, Аксу, Пугачево, Пепла, Кентубека, Бурлина и Аралтала.