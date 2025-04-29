В период 2021-2023 годы руководители ТОО «Торедо», не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, активно рекламировали в социальных сетях строительство жилых комплексов «НОМЕ», «НОМЕ Южный», «НОМЕ SAU», «НОМЕ МAK».

В регионе Казахстана разоблачили жилищные махинации в многоэтажках

Несмотря на отсутствие обязательной гарантии Единого оператора жилищного строительства, за счет таргетированной рекламы они привлекли 972 млн тенге от более 100 граждан.

При этом строительные работы провели с нарушениями и в установленные сроки их не завершили. Это и послужило основанием для массового обращения дольщиков в правоохранительные органы.

Суд наложил арест на имущество подозреваемых стоимостью свыше 240 млн тенге, в том числе 12 земельных участков, 9 автотранспортных средств, недостроенное трехэтажное здание и частный дом.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Дело направлено в суд.

Фото: pexels.com