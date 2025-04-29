В 2025 году доля соцвыплат — самая низкая за последние семь лет.

По данным Data Hub, в 2024 году средний доход на человека в Казахстане составил 110,7 тысячи тенге в месяц. Из этой суммы 21% — это социальные выплаты, такие как пенсии, пособия, стипендии и жилищная помощь. Это немного меньше, чем в прошлом году — доля соцвыплат снизилась на 0,5%. Это уже четвёртое снижение подряд.

Всего с 2021 года доля соцвыплат в доходах казахстанцев упала на 4,8%. Однако стоит учитывать, что 2021 год был особенным — тогда ещё действовали карантинные меры, и доля соцвыплат была очень высокой: 25,8% в 2021 году и 28,6% в 2020-м. Для сравнения, в 2019 году эта доля была 23%, то есть снижение тоже есть — на 2,8%.

Сейчас доля соцвыплат — самая низкая за последние семь лет. Зато растёт доля доходов от трудовой деятельности — в 2024 году она составила 75,2%, что на 2,9% больше, чем в 2019-м. Особенно заметный рост показала Северо-Казахстанская область: там доходы от работы составляют уже 65,3%, что на 11,2% выше, чем пять лет назад.

Кроме зарплаты и соцвыплат, в доходы людей также входят алименты, помощь от родственников, доход от собственности и другие поступления. В 2024 году на них пришлось 3,8% — почти столько же, как и в 2019-м. В целом, казахстанцы всё чаще полагаются на свои силы, а не на помощь от государства.

