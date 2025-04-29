Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), обнародованном 28 апреля.

Согласно данным, в 2024 году глобальные военные расходы достигли нового максимума — 2.7 трлн долларов, что на 9.4% больше, чем в 2023. Это самый резкий рост с момента окончания холодной войны.

США остаются страной с самыми высокими в мире военными расходами, которые в 2024 году составили 997 млрд долларов.

Россия в 2024 году довела свои военные расходы до 7.1% ВВП, что составило 149 млрд долларов, — это на 38% больше, чем годом ранее, и вдвое больше, чем в 2015-м. Следует учитывать, что данные только из открытых источников, многие статьи бюджетных расходов остаются засекреченными.

Кроме того, в 2024 году траты Германии на оборону достигли отметки в 88.5 млрд долларов, что на 28% выше, чем годом ранее. Теперь ФРГ по размеру военного бюджета занимает четвертое место в мире — после США, Китая и России. В 2023-м немцы находились на седьмой позиции.

Другие европейские страны также резко увеличили ассигнования на оборону: Польша — на 31% (4.2% от ВВП, самый высокий показатель в НАТО), Швеция в год вступления в альянс — на 34% (до 12 млрд долларов). На Ближнем Востоке выделяется Израиль, увеличивший свои военные расходы на 65% — до 46.5 млрд долларов.

Помимо финансирования развития собственных вооруженных сил, европейские страны направили 60 млрд долларов в качестве военной помощи Украине. Большая часть поступила от США, на втором месте — Германия. Украина в прошлом году выделила на оборону 34% своего ВВП.

Данные в докладе по России, Китаю, Саудовской Аравии не могут отражать реальное положение дел из-за отсутствия у SIPRI доступа к такой информации. Но общемировые тенденции понятны.

Совокупные военные расходы Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана уменьшились на 5,5%, составив 1,9 млрд долларов. Данных по Туркменистану и Узбекистану у SIPRI нет, поэтому их расходы не учитывались.

Для наглядности в докладе приведены и проценты от общемировых расходов:

США — 997 млрд долларов, или 3.4% национального ВВП (37% от общемировых военных расходов); Китай — 314 млрд долларов, или 1.7% ВВП (12% от общемировых расходов); Россия — 149 млрд долларов, или 7.1% ВВП (5.5% от общемировых расходов;. Германия — 88.5 млрд долларов, или 1.9% ВВП (3.3% от общемировых расходов; Индия — 86.1 млрд долларов, или 2.3% ВВП (3.2% от общемировых расходов); Великобритания — 81.8 млрд долларов, или 2.3% ВВП (3% от общемировых расходов); Саудовская Аравия — 80.3 млрд долларов, или 7.3% ВВП (3% от общемировых расходов); Украина — 64.7 млрд долларов, или 34% ВВП (2.4% от общемировых расходов); Франция — 64.7 млрд долларов, или 2.1% ВВП (2.4% от общемировых расходов); Япония — 55.3 млрд долларов, или 1.4% ВВП (2% от общемировых расходов).

