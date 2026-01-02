У 73% участников проекта улучшились двигательные функции.

В Казахстане реализуется пилотный проект «Реабилитация детей с инвалидностью в домашних условиях», который уже показал впечатляющие результаты: у 73% участников улучшились двигательные функции, а 21 ребенок научился самостоятельно ходить. Об этом сообщили в службе центральных коммуникаций РК.

— В области Абай, Кызылординской, Павлодарской областях и в Шымкенте в рамках проекта были задействованы 484 семьи с детьми с инвалидностью. Детям были предоставлены инновационные дорогостоящие средства реабилитации за счет средств Фонда «Қазақстан халқына». В результате реализации этого пилотного проекта у 73% детей наблюдаются улучшения двигательных функций, 21 ребенок ходит на сегодняшний день самостоятельно, — сказала вице-министр труда и социальной защиты населения РК Виктория Шегай на пресс-конференции в СЦК.

В рамках пилота был внедрён Цифровой дневник реабилитации и установлено мобильное приложение для обучения дома с поддержкой специалистов. Цифровой дневник помогает контролировать процесс и повышает эффективность реабилитации.