В регионе почти 3,3 тысячи студентов старше 35 лет.

По данным аналитического канала Data Hub, к началу 2025-2026 учебного года в вузах Казахстана учатся 96 человек в возрасте 60 лет и старше. В эту статистику не входят магистранты, докторанты и слушатели резидентуры. По сравнению с прошлым учебным годом число таких студентов выросло в два раза. Это самый высокий показатель с 2009 года — именно тогда категория 60+ впервые появилась в официальной статистике.

Большинство пожилых студентов обучаются в частных вузах Шымкента. Там учатся 63 человека из 96, причём в основном это женщины — 41 студентка. В Алматы насчитывается ещё 14 студентов старше 60 лет, из них 12 — женщины.

В целом студенты старшего возраста составляют совсем небольшую часть от общего числа обучающихся — около 0,01%. При этом людей старше 35 лет в вузах значительно больше. Таких студентов насчитывается 22,8 тысячи человек, или 3,4% от общего числа. И в этой возрастной группе лидирует Шымкент: там учатся 3,8 тысячи студентов старше 35 лет, что составляет 4,1% от всех студентов города. Далее идут Алматы — 3,4 тысячи человек (1,6%) и Западно-Казахстанская область, где почти 3,3 тысячи студентов старше 35 лет — это сразу 12,3% от общего числа.

Возраст 60 лет используется ВОЗ как порог старшего возраста. В Казахстане с этого возраста человека также относят к старшему поколению.