А также закрыли 22 аварийные школы и 100 переполненных.

В Казахстане продолжается масштабное обновление школ по нацпроекту «Келешек мектептері». Об этом на итоговой пресс-конференции правительства рассказала первый вице-министр просвещения Майра Мельдебекова.

По её словам, в рамках проекта по всей стране строятся 217 школ нового формата, рассчитанных на 460,4 тысячи ученических мест. Благодаря этому уже удалось решить проблему 69 школ с трёхсменным обучением, 22 аварийных школ, а также нехватку мест более чем в 100 учебных заведениях. Только в 2025 году в Казахстане завершено строительство 141 школы на 214 тысяч ученических мест.

