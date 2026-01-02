Семью из четырёх человек разыскивают с октября 2025 года, однако результатов поисков до сих пор нет.

В октябре 2025 года в селе Жангелдин Атырауской области пропала семья из четырёх человек. Местонахождение главы семьи, его супруги и двоих детей неизвестно. Об этом сообщает местное издание «Ак Жайык».

По словам сельчан, первым исчез сын Наурыз. Он сообщил родным, что едет на работу в сторону Актау, однако куда именно и к кому — неизвестно. После этого связь с ним полностью прервалась. Соседи рассказали, что, когда семья уезжала, они сообщили, что направляются к врачу. Однако в какой город и в какое медицинское учреждение — не уточнили. Ситуацию осложняет и то, что у дочери Мирамгуль имеется инвалидность третьей группы.

После исчезновения семьи начали происходить странные события. По словам знакомых, от имени сына через WhatsApp был продан весь домашний скот. Деньги, как утверждается, перевели на личный счёт отца. При этом, по информации сельчан, члены семьи не пользовались услугами такси и не приобретали билеты на междугородние автобусы. Это означает, что официальных данных об их передвижении нет. Всё чаще высказывается версия, что семью могли увезти на личном транспорте.

Заявление о пропаже семьи поступило в полицию 25 декабря 2025 года. Однако, по словам родственников и жителей села, с тех пор новой информации о ходе поисков почти не поступало. Люди не понимают, как могла бесследно исчезнуть целая семья — без свидетелей и подтверждённых маршрутов. Всё чаще звучат опасения о возможном насильственном вывозе.

Согласно ориентировке департамента полиции Атырауской области, в розыск объявлены:

Карабалин Максот Мукангалиевич, 1959 года рождения;

Утешкалиева Насип Бахитовна, 1961 года рождения;

Карабалина Мирамгүл Максотқызы, 1990 года рождения;

Мукангалиев Наурыз Максотұлы, 1993 года рождения.

Сообщается, что все они являются инвалидами третьей группы. Последнее известное место проживания — село Жангелдин, улица Айжаркын Елешова, дом 13/1.

В полиции сообщили, что 25 декабря жительница Атырау обратилась с заявлением о пропаже брата и его семьи. По предварительной информации, супруги и двое взрослых детей в возрасте 33 и 35 лет могли направиться в южные регионы страны. К поискам подключены полицейские из других регионов.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавших, просят сообщить в правоохранительные органы по телефонам: 98-20-78, 98-20-88, +7 701 304 0012.